محمد بن زايد يُصدر مرسومين اتحاديين بتعيين مستشار في ديوان الرئاسة وأمين عام للمجلس الأعلى للأمن الوطني

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بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 9 يناير 2023 09:56 صباحاً - متابعة – نغم حسن

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” اليوم الإثنين، مرسومين اتحاديين بتعيين مستشار في ديوان الرئاسة وأمين عام للمجلس الأعلى للأمن الوطني.

وبحسب المراسيم، تم تعيين معالي سيف العرياني مستشاراً في ديوان الرئاسة بدرجة وزير، ومعالي علي محمد حماد الشامسي أميناً عاماً للمجلس الأعلى للأمن الوطني بدرجة وزير.

وينشر المرسومان في الجريدة الرسمية ويعمل بهما اعتباراً من تاريخ صدورهما.