نشكركم على متابعتكم خبر رئيس الدولة يُصدر مرسوماً اتحادياً بتعيين علي محمد حماد الشامسي أميناً عاماً للمجلس الأعلى للأمن الوطني على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 9 يناير 2023 09:56 صباحاً - متابعة – نغم حسن أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” اليوم الاثنين، مرسوماً اتحادياً بشأن تعيين معالي علي محمد حماد الشامسي أميناً عاماً للمجلس الأعلى للأمن الوطني بدرجة وزير. وينشر المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره.





