نشكركم على متابعتكم خبر طقس الغد.. صحو إلى غائم جزئياً بوجه عام على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 9 يناير 2023 09:56 صباحاً - متابعة _ لمى نصر:

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام، ورطباً ليلاً وصباح الثلاثاء على بعض المناطق الداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً.

وحركة الرياح: شمالية شرقية – جنوبية شرقية / 10 إلى 20 تصل إلى 35 كم/س، ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً إلى متوسط أحياناً، ويحدث المد الأول عند الساعة 13:46، والمد الثاني عند الساعة 10:04، والجزر الأول عند الساعة 21:10.

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً، ويحدث المد الأول عند الساعة 10:19، والمد الثاني عند الساعة 23:59، والجزر الأول عند الساعة 17:10، والجزر الثاني عند الساعة 05:58.