نشكركم على متابعتكم خبر متخصَّص في سرقة المركبات.. «شرطة الشارقة» تقبض على تشكيل عصابي على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 9 يناير 2023 07:58 صباحاً - متابعة _ لمى نصر:

قبض قسم التحريات والمباحث الجنائية بإدارة شرطة المنطقة الوسطى بالشارقة، على تشكيل عصابي مكون من 4 أشخاص من الجنسية الآسيوية تخصَّصوا بسرقة المركبات.

وقال العقيد حميد سعيد الجلاف، مدير إدارة شرطة المنطقة الوسطى بالإنابة، إن القسم استقبل عدة بلاغات تفيد بسرقة عدد من المركبات من أمام منازل ذويها، بعد أن ترك أصحابها مفتاح المركبة بداخلها وقت مغادرتها.

ولفت العقيد الجلاف أنه على ضوء البلاغات المقدمة، تم تشكيل فريق من رجال التحريات والمباحث الجنائية، للبحث والتحري وجمع الاستدلالات اللازمة، التي مكنت الفريق من تحديد هوية الأشخاص بعد الاشتباه في أنهم على صلة بهذه القضايا، وبمتابعة تحركاتهم تمكن الفريق من الإيقاع بهم واحداً تلو الآخر ضمن كمين محكم، وبمواجتهم بالتهم المنسوبة إليهم اعترفوا بارتكابها مقرين بسرقتهم أربع مركبات من نفس المنطقة وبنفس الأسلوب الجرمي.

وأوضح مدير إدارة شرطة المنطقة الوسطى بالإنابة، أنه من خلال التحقيق مع المتهمين الثلاثة اعترفوا بوجود شريك رابع لهم يتولى مهام شراء المركبات المسروقة والتصرف بها دون عقود تثبت ملكيتها، وعلى ضوء هذه المعطيات تم توقيف جميع المضبوطين المتورطين في هذه القضية وإحالتهم إلى النيابة العامة بالشارقة لاستكمال الاجراءات القانونية بحقهم، والتي أثمرت عن استعادة جميع المركبات المسروقة لأصحابها.

ودعا العقيد حميد سعيد الجلاف مدير إدارة شرطة المنطقة الوسطى بالإنابة، أصحاب المركبات بضرورة التأكد من إغلاق المركبة قبل مغادرتها وعدم ترك المفتاح بداخلها لأي سبب كان، وضرورة إيقاف مركباتهم بأماكن مأمونة، حتى لا يتسنى لأصحاب النفوس الضعيفة سرقتها.