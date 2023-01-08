نشكركم على متابعتكم خبر تنويه هام من سفارة الإمارات في بكين على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 8 يناير 2023 11:54 صباحاً - متابعة – مظفر إسماعيل

أكدت سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى جمهورية الصين الشعبية، على مواطني الدولة والمسافرين من خلالها. أنه اعتباراً من تاريخ 8 يناير2023 ، سيتم تغيير سياسات السفر إلى الصين.

وأشارت السفارة إلى ضرورة الحصول على فحص سلبي PCR، قبل 48 ساعة من الإقلاع، ورفع إجراءات الحجر الصحي للقادمين.

كما سيتم الإفصاح عن حالتهم الصحية من خلال تعبئة النموذج الصحي لدى البطاقات الجمركية الصينية.