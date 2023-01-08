76.8% نسبة الإنجاز في مشروع خزان المياه في حتا

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بسام محمد - أبوظبي في الأحد 8 يناير 2023 11:54 صباحاً - متابعة – مظفر إسماعيل

بلغت نسبة الإنجاز في مشروع خزان المياه في حتا، الذي تنفذه هيئة كهرباء ومياه دبي، إلى 76.8%.

وتبلغ السعة التخزينية للمشروع 30 مليون جالون، بتكلفة تقارب 86 مليون درهم، ومن المتوقع الانتهاء من المشروع في إبريل 2023.

ويشتمل المشروع على إنشاء خزانين بقدرة تخزينية تبلغ 30 مليون جالون من المياه المحلاة، وتشييد المباني الداعمة، وتمديد أنابيب المداخل والمخارج.

واكتملت أعمال الأساس الإنشائية لجميع المباني والخزانات بنسبة 100%، فيما بلغت نسبة الاكتمال في الأعمال فوق الأرضية 85% وتم أيضا تمديد ما يقارب من 98% من الأنابيب.

وتعمل هيئة كهرباء ومياه دبي حالياً على تنفيذ مشروع لتخزين6,000 مليون جالون من المياه المحلاة في أحواض المياه الجوفية واسترجاعها عند الحاجة.

وتوفر هذه التقنية مخزوناً استراتيجياً يمد الإمارة بأكثر من 50 مليون جالون من المياه يوميا في حالات الطوارئ لمدة 90 يوماً. مع ضمان سلامة المياه المخزنة من التأثيرات الخارجية.