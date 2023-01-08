نشكركم على متابعتكم خبر حرصاً على سلامة الزوار.. إغلاق وتعليق فعاليات القرية العالمية اليوم على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 8 يناير 2023 11:54 صباحاً - متابعة _ لمى نصر:

أعلنت القرية العالمية عن إغلاق وتعليق فعاليات اليوم، واستئناف استقبال الضيوف غداً اعتباراً من الرابعة عصراً، وذلك حرصاً على سلامة الزوار.

وأكدت القرية أنه نظراً لعدم استقرار الأحوال الجوية، وحرصاً على راحة وسلامة جميع الضيوف والعاملين في القرية العالمية، تقرر إغلاق وتعليق فعاليات القرية العالمية لليوم السبت 7 يناير 2023 على أن تعود لاستقبال الضيوف للاحتفال في عالم أكثر روعة غداً الأحد 8 يناير 2023 الساعة 4 عصراً.