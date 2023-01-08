نشكركم على متابعتكم خبر الطقس المتوقع في الإمارات غداً الأحد على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 8 يناير 2023 09:56 صباحاً - متابعة _ لمى نصر:

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً بوجه عام وغائماً أحياناً مع فرصة سقوط أمطار على بعض المناطق الساحلية والشمالية والشرقية نهاراً، ورطباً ليلاً وصباح الإثنين مع احتمال تشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، تكون شمالية غربية / 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

وقال المركز – في نشرته اليومية – أن الخليج العربي سيكون متوسطاً إلى مضطرب الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 13:12 والثاني عند الساعة 48:03 والجزر الأول عند الساعة 20:46 والجزر الثاني عند الساعة 07:45.

ولفت إلى أن بحر عمان سيكون متوسطاً إلى مضطرب الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 09:40 والثاني عند الساعة 23:32 والجزر الأول عند الساعة 16:38 والثاني عند الساعة 05:24.