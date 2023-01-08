نشكركم على متابعتكم خبر حمدان بن زايد: نشكر كل من ساهم في إنجاح أنشطة وفعاليات مهرجان الليوا الدولي على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 8 يناير 2023 09:56 صباحاً - متابعة – نغم حسن

شكر صاحب السمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، اللجنة المنظمة وكل من ساهم في نجاح أنشطة وفعاليات مهرجان الليوا الدولي.

وقال سموه: “في ختام مهرجان ليوا الدولي،نشكر اللجنة المنظمة على ما قامت به من جهود كبيرة وتنظيم رائع، ولكل من ساهم في إنجاح أنشطته وفعالياته،ولكافة المشاركين والزوار على حضورهم وتفاعلهم،نتطلع أن تظهر الدورة المقبله بحلة جديدة وتشهد تطوراً كبيراً ونقلة نوعية في مختلف فعالياتها”.