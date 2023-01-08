نشكركم على متابعتكم خبر الإمارات تستضيف مؤتمر قادة الشرطة والأمن العرب على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 8 يناير 2023 08:56 صباحاً - متابعة – مظفر إسماعيل

تنطلق يوم الاثنين المقبل في أبوظبي، أعمال مؤتمر قادة الشرطة والأمن العرب السادس والأربعين. بحضور جميع قادة الأمن العام بالدول العربية، وممثلين عن هيئات ومنظمات عربية وعالمية.

ويناقش المؤتمر، وفق “وام”، نتائج تطبيق توصيات المؤتمر الخامس والأربعين لقادة الشرطة والأمن العرب، وعدداً من القضايا الملحة. من بينها الموضوع المحوري جرائم غسل الأموال وأهمية دور المتحدث الرسمي الأمني.

كما يناقش نتائج أعمال اجتماع اللجنة المعنية بإعادة صياغة مشروع الاستراتيجية العربية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر وبالأعضاء البشرية.

ويستعرض المؤتمر الذي يستمر يومين، نتائج أعمال الاجتماع التنسيقي لممثلي الجهات المعنية في الدول العربية. للنظر في سبل تعزيز التعاون بينها في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وتوصيات مؤتمرات رؤساء القطاعات الأمنية واجتماعات اللجان المنعقدة في نطاق الأمانة العامة خلال عام 2022.

ويستمع المجتمعون إلى تقرير عن أعمال الاتحاد الرياضي العربي للشرطة لعام 2022. إلى جانب تحديد موعد ومكان وجدول أعمال المؤتمر الـ47 لقادة الشرطة والأمن، وعرض لعدد من التجارب الأمنية العربية المتميزة.