نشكركم على متابعتكم خبر فلسطين تشكر الإمارات على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 7 يناير 2023 05:56 مساءً - متابعة – نغم حسن

شكرت فلسطين دولة الإمارات العربية المتحدة على دورها في مجلس الأمن الدولي، بالدفاع عن المسجد الأقصى و إدانتها الاقتحامات الإسرائيلية الأخيرة لباحات المسجد الأقصى، والاعتداء على المقبرة المسيحية في جبل صهيون بالقدس ، إثر اجتماع طارئ للمجلس عقد بطلب من دولة الإمارات والصين.

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” وموقع منظمة التحرير الفلسطينية، قال حسين الشيخ أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية في بيان: “نشكر دولة الإمارات العربية المتحدة لحسن تمثيلها المجموعة العربية في جلسة مجلس الأمن، التي دانت الاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى”.

وأضاف الشيخ، في البيان “الشكر موصول لجميع الدول الشقيقة والصديقة لوقفتها الصادقة”.