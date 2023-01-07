نشكركم على متابعتكم خبر “كارتر آند وايت” تعزز وجودها في “مطار دبي الدولي” على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 7 يناير 2023 04:00 مساءً - متابعة – لجين اسماعيل :

أعلنت شركة “كارتر آند وايت” الإماراتية المتخصصة بتصميم وتصنيع الملابس الفاخرة، عن افتتاح أحدث متاجرها في مطار دبي الدولي. ويكتسب افتتاح المتجر الجديد في مطار دبي الدولي أهمية كبيرة لكون المطار يحتل المركز الأول في العالم من حيث عدد المسافرين، إذ بلغ عدد المسافرين عبره 86.4 مليون مسافر في العام 2019.

يأتي افتتاح المتجر في مطار دبي الدولي لتكون منتجات الشركة من الملابس والأكسسوارات أقرب الى الجمهور والعملاء، كما تخطّط الشركة لمزيد من التوسع داخل الدولة خلال الفترة المقبلة مع عزمها على افتتاح أول متاجرها في العاصمة أبوظبي، ووجود خطط للتوسع في عدد من العواصم العالمية.

يضم المتجر الجديد العديد من المنتجات والملابس الرجالية والنسائية، وملابس الأطفال. التي تتميز بالفخامة والجودة العالية، حيث تحرص شركة “كارتر آند وايت” على تصميم وتصنيع ملابس تتناسب مع مختلف الأذواق. وتتوافر بكل المقاسات المناسبة للرجال والنساء والأطفال.

ويقع المتجر في منطقة تشهد حركة نشطة من المسافرين، مما يتيح لهم التعرف على العلامة الإماراتية التي وصلت إلى العالمية بفضل جودتها العالية.

يتمتع المتجر بواجهاته الجميلة والجذابة، وتعدّد أقسامه، وعرض عدد كبير من الأزياء والملابس المتنوعة التي تناسب مختلف الأعمار، وإتاحة المجال أمام المتسوّقين والمسافرين. للتعرّف على منتجات “كارتر آند وايت” وما تتميز به من استخدام أفخم أنواع القطن، وطرق التصميم والتصنيع الدقيقة والمميزة والرفاهية التي توفرها لمن يرتديها.