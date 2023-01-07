نشكركم على متابعتكم خبر طقس الغد.. توقعات بسقوط أمطار على مناطق متفرقة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 7 يناير 2023 10:48 صباحاً - متابعة _ لمى نصر:

كشف المركز الوطني للأرصاد، توقعاته بأن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً إلى غائم مع سقوط أمطار مختلفة الغزارة على مناطق متفرقة خاصة على المناطق الساحلية والشمالية والشرقية، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة، وقوية أحياناً مع السحب.

والرياح شمالية غربية – شمالية شرقية / 20 إلى 30 تصل إلى 55 كم/س.

والخليج العربي متوسط الموج يضطرب أحياناً مع السحب، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 12:38، والمد الثاني عند الساعة 21:03، والجزر الأول عند الساعة 20:19، والجزر الثاني عند الساعة 07:10.

وبحر عمان متوسط الموج يضطرب أحياناً مع السحب، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 09:02، والمد الثاني عند الساعة 23:04، والجزر الأول عند الساعة 16:05، والجزر الثاني عند الساعة 04:52.