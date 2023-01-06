نشكركم على متابعتكم خبر غداً.. انطلاق مهرجان سمو ولي عهد دبي للهجن في المرموم على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 6 يناير 2023 05:56 مساءً - متابعة – نغم حسن

ينطلق بميدان المرموم غداً مهرجان سمو ولي عهد دبي للهجن 2023 والذي يقام تحت اشراف وتنفيذ نادي دبي لسباقات الهجن ويستمر حتى الثامن عشر من يناير.

وبحسب “وام”، يشهد المهرجان إقامة 325 شوطاً بواقع 116 شوطاً لمؤسسات هجن أصحاب السمو الشيوخ و 209 أشواط لمؤسسات أبناء القبائل.

وأعلن نادي دبي لسباقات الهجن عن مواعيد اغلاق التسجيل في المهرجان الذي ينتظر ان يشهد تدافعاً كبيراً للمشاركة من مختلف المؤسسات المملوكة لأصحاب السمو الشيوخ ولأبناء القبائل من داخل الدولة ومن دول الخليج العربي.

ويتنافس المشاركون في المهرجان على أربعة وعشرين رمزاً من سن الحقاقة وحتى الحول والزمول وأعلن نادي دبي لسباقات الهجن عن الرموز المطروحة للتنافس وهي عبارة عن: تسعة كؤوس بإسم ولي عهد دبي وتسعة بنادق بالإضافة إلى ثلاثة خناجر وشداد وسيفا ولي عهد دبي للحول وخصصت جميع الرموز لهجن أبناء القبائل.

وستتنافس المطايا المشاركة في المهرجان من خلال 65 شوطاً في سن الحقاقة بالنسبة لهجن أبناء القبائل و 33 شوطاً في سن اللقايا لهجن أصحاب السمو الشيوخ و40 شوطاً لأبناء القبائل اما في سن الإيذاع فسيقام 29 شوطاً لهجن أصحاب السمو الشيوخ و 36 لأبناء القبائل وستكون هناك 27 شوطاً في سن الثنايا لهجن أصحاب السمو الشيوخ و 34 لأبناء القبائل وبالمقابل ستشهد سن الحول والزمول إقامة 61 شوطاً بواقع 27 شوطاً لهجن أصحاب السمو الشيوخ و 34 شوطاً لهجن أبناء القبائل. وستقام من خلال المهرجان 71 شوطاً للإنتاج منها أربع أشواط لانتاج مؤسسات هجن أصحاب السمو الشيوخ في سن اللقايا و 67 شوطاً لانتاج مؤسسات هجن أبناء القبائل في كل الاعمار.

من ناحية أخرى وضمن فعاليات المهرجان سيقام خلال الفترة من 8 حتى10 يناير الجاري مزاد المرموم العاشر للإنتاج الشخصي (فطامين) بمنصة ميدان المرموم وستعرض من خلال المزاد 246 مطية تنحدر من سلالات راقية وعريقة في عالم سباقات الهجن العربية الاصيلة.

وقال سعادة علي سعيد بن سرود المدير التنفيذي لنادي دبي لسباقات الهجن أن المهرجان يأتي في ظل تواصل إحتفالات دولة الإمارات باليوم الوطني الحادي والخمسين حاملاً العديد من الانجازات المضيئة والمشرقة الحافلة بالعمل الدؤوب لرفعة الوطن واعلاء رايته خفاقة عالية لتبقى خالدة في صفحات التاريخ كما تزامنت المناسبة السعيدة مع تولي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” مقاليد الحكم في امارة دبي .

وأعتبر ان هذه المكرمة الطيبة والمناسبات الجميلة والافراح السعيدة التي تعيشها الإمارات تعزز من وشائج المحبة والترابط والتآلف بين أبناء الوطن وإخوانهم من دول مجلس التعاون الخليجي الذين نفرح بمقدمهم الميمون وهم يشاركونا هذه السباقات في ميدان المرموم الذي فتح أبوابه على مصراعيها مؤكداً سعيهم الدائم لمزيد من الإبداع بايقاعات سلسة للنهوض بهذه الرياضة كي تواكب ما وصلت اليه دولتنا الفتية في كافة المجالات متمنياً إقامة طيبة لضيوف المهرجان ومحبي سباقات الهجن.