نشكركم على متابعتكم خبر شخبوط بن نهيان يستقبل وزير الدولة المدني لرئيس أنغولا على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 6 يناير 2023 04:00 مساءً - متابعة – نغم حسن

استقبل معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة، معالي آداو دي ألميدا وزير الدولة المدني لرئيس جمهورية أنغولا الصديقة ، يرافقه معالي مارسي لوبيش وزير العدل وحقوق الإنسان، وذلك في ديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي في أبوظبي، حيث ناقش الجانبان سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وبحسب “وام”، أكد معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان أن العلاقات التي تجمع دولة الإمارات وجمهورية أنغولا في تقدم مستمر، مشيرا إلى وجود العديد من الفرص والإمكانيات لتطويرها ودفعها إلى الأمام، لما فيه مصلحة البلدين.

من جهته أشاد معالي آداو دي ألميدا بالعلاقات الوطيدة بين البلدين، وبالتعاون البناء على كافة الأصعدة، مؤكدا وجود العديد من الفرص لدعمها وتعزيزها في مختلف المجالات.