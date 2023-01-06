نشكركم على متابعتكم خبر نظراً للأحوال الجوية المتوقعة .. تحويل الدارسة عن بعد بمدارس المنطقة الشرقية على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 6 يناير 2023 01:00 مساءً - متابعة – لجين اسماعيل :

أعلنت إدارات مدارس حكومية وحضانات في المنطقة الشرقية وإمارة الفجيرة عن تحويل الدراسة من حضورياً لنظام “عن بعد” صباح الغد نظراً للحالة الجوية المتوقعة.

وأبلغت إدارة المدرسة أولياء الأمور من خلال إرسالها رسائل عبر البريد الالكتروني وقنوات التواصل المختلفة كبرنامج “الواتس اب” و “التيلجرام” تنص على أنه نظراً للحالة المدارية المتوقعة ليوم غد تقرر تحويل الدراسة عن بعد في مدارس إمارة الفجيرة والمنطقة الشرقية نظراً لاحتمالية هطول الأمطار الغزيرة خلال فترة تواجدهم في المدرسة.

وأكدت مؤسسة مواصلات الإمارات فرع الساحل الشرقي، في وقت سابق بأنه يتم الاتفاق مع إدارات المدارس في المنطقة الشرقية. بحسب حالة الطقس المتوقعة، على تعطيل الدراسة حضورياَ، حفاظاً على أمن وسلامة الطلبة.

وكانت وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع مواصلات الإمارات فوضت إدارات المدارس لاتخاذ التدابير اللازمة. ومنحها الصلاحيات لصرف الطلبة عند الحاجة، وذلك وفقاً للمستجد.

من جهة أخرى استعدت بلديات المنطقة الشرقية بإمارة الفجيرة وخورفكان وكلباء ودبا الحصن للحالة المدارية التي ستشهدها المنطقة خلال الأيام القادمة من خلال توزيع آلياتها من تناكر وآليات سحب المياه وعمالها، التي ستعمل بشكل فوري على شفط مياه الامطار، لمنع تراكمها في الشوارع والمناطق السكنية، وتأمين عدد من الأودية.

فيما أكد المركز الوطني للأرصاد أن المنطقة تتأثر خلال الأيام من الثلاثاء إلى الخميس. بامتداد تيار هوائي من الغرب في طبقات الجو العليا مصاحباً معه تدفق كميات مختلفة من السحب على شكل موجات مع امتداد منخفض جوي سطحي من الجنوب الغربي.

وأشار المركز إلى أن الطقس يكون غائماً جزئياً إلى غائم على فترات يصاحبها سقوط أمطار على الجزر وبعض المناطق الساحلية والشمالية تمتد على بعض المناطق الشرقية.