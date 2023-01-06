نشكركم على متابعتكم خبر نجاح عملية شرطية بقيادة الإمارات للقبض على مطلوبين دولياً على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 6 يناير 2023 09:56 صباحاً - متابعة – لجين اسماعيل :

أعلن الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية. عن نجاح عملية شرطية عالمية تم خلالها القبض على مطلوبين دولياً.

وأوضح سموه، اليوم، عبر حسابه الرسمي في «تويتر»، أن العملية، التي دامت 9 أشهر بقيادة الإمارات وبالشراكة مع الإنتربول. أسفرت عن إلقاء القبض على مطلوبين دولياً وللإمارات.

وكشف سموه أن المطلوبين هما: كيداني زكرياس، الهارب من سجن في إحدى الدول، وزعيم منظمة إجرامية للاتجار في البشر. وأخوه هينوك زكرياس، المطلوب بتهمة غسل الأموال، معرباً سموه عن شكره لجميع الشركاء.