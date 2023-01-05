نشكركم على متابعتكم خبر رئيس الدولة يتلقى رسالة خطية من رئيس غامبيا على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 5 يناير 2023 08:56 مساءً -

متابعة: نازك عيسى

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، رسالةً خطية من فخامة آداما بارو رئيس جمهورية غامبيا الصديقة، تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين.

تسلم الرسالة معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة، لدى استقباله معالي الدكتور مامادو تنغارا وزير خارجية جمهورية غامبيا، يرافقه السيد يانكوبا ديبا المدير التنفيذي للجنة المنظمة لمؤتمر القمة الإسلامي، وذلك في ديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي بأبوظبي.

وأكد معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان أن العلاقات التي تجمع دولة الإمارات وجمهورية غامبيا في تقدم مستمر، مشيرا إلى وجود العديد من الفرص والإمكانيات لتطويرها ودفعها إلى الأمام، لما فيه مصلحة البلدين.

من جهته أشاد معالي الدكتور وزير دولة بالعلاقات الوطيدة بين البلدين، وبالتعاون البناء على كافة الأصعدة، مؤكدا وجود العديد من الإمكانات والفرص لدعمها وتعزيزها في مختلف المجالات.

وهنأ معاليه دولة الإمارات على استضافتها مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في دورته الثامنة والعشرين COP28، وأعرب عن تطلعات غامبيا للعمل مع دولة الإمارات في هذا الصدد.

وبحث الجانبان خلال اللقاء سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات ذات الاهتمام المشترك، كما جرى استعراض استضافة غامبيا للقمة الخامسة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي.