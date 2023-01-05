نشكركم على متابعتكم خبر رئيس الدولة ونائبه يُهنئان رئيس وزراء النيبال بمناسبة أدائه اليمين الدستوري على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 5 يناير 2023 06:56 مساءً - متابعة – نغم حسن بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” برقية تهنئة إلى معالي بوشبا كمال داهال بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيساً لوزراء النيبال. كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” برقية تهنئة مماثلة إلى معالي بوشبا كمال داهال.





