“أبوظبي الإسلامي” يستحوذ على أسهم إضافية في وحدته المصرفية بمصر

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بسام محمد - أبوظبي في الخميس 5 يناير 2023 11:56 صباحاً - متابعة – نغم حسن

أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي الاستحواذ على أسهم إضافية في “مصرف أبوظبي الإسلامي – مصر”.

وبحسب “وام”، قال المصرف، في إفصاح لسوق أبوظبي للأوراق المالية اليوم، أن المصرف اشترى 9.6 مليون سهم من “بنك الاستثمار القومي” والتي تمثل ما نسبته 2.4% من رأس مال “مصرف أبوظبي الإسلامي – مصر”.

وأوضح الإفصاح أن هذه الصفقة أدت إلى زيادة نسبة ملكية مصرف أبوظبي الإسلامي الإمارات في مصرف أبوظبي الإسلامي – مصر إلى 52.607%.