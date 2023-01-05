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الإمارات تدين بشدة الهجوم الإرهابي في الصومال

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بسام محمد - أبوظبي في الخميس 5 يناير 2023 10:54 صباحاً - متابعة – نغم حسن

دانت دولة الإمارات بشدة الهجوم الإرهابي الذي وقع في منطقة هيران وسط الصومال، وأسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى.

 

وبحسب “وام”، أكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي – في بيان لها – أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والتطرف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية.

 

و أعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا جراء هذه الجريمة النكراء، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.



            

محمد بن راشد ومحمد بن زايد

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أحمد صلاح

أحمد صلاح

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