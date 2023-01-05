نشكركم على متابعتكم خبر الإمارات تدين بشدة الهجوم الإرهابي في الصومال على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 5 يناير 2023 10:54 صباحاً - متابعة – نغم حسن

دانت دولة الإمارات بشدة الهجوم الإرهابي الذي وقع في منطقة هيران وسط الصومال، وأسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى.

وبحسب “وام”، أكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي – في بيان لها – أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والتطرف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية.

و أعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا جراء هذه الجريمة النكراء، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.