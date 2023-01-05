نشكركم على متابعتكم خبر ارتفاع سوقي أبوظبي ودبي في تعاملات الصباح على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 5 يناير 2023 10:54 صباحاً - متابعة – مظفر إسماعيل

ارتفع مؤشر سوق أبوظبي 0.19% إلى مستوى 10257.32 نقطة في مستهل تداولات اليوم الخميس. وصعد مؤشر سوق دبي 0.17% إلى مستوى3335.3 نقطة.

وقاد سهم “أمريكانا للمطاعم” الارتفاع في سوق أبوظبي بنسبة 3.8%، وصعد “أدنوك للتوزيع” 1.7%.

وارتفع في سوق دبي كل من سهم “الإمارات للمرطبات” بنسبة 2.2%، وسهم “دبي للاستثمار” بنسبة 0.91%.

وفي جلسة الأربعاء، أغلق سوق دبي مرتفعاً 0.02% عند مستوى 3329 نقطة، بينما تراجع مؤشر سوق أبوظبي 0.26% إلى 10237 نقطة.