نشكركم على متابعتكم خبر رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس وزراء باكستان على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 4 يناير 2023 06:56 مساءً - متابعة – نغم حسن
تلقي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، اتصالاً هاتفياً من دولة شهباز شريف رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية.
وبحث سموه مع رئيس الوزراء الباكستاني العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.