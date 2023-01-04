نشكركم على متابعتكم خبر رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس وزراء ‎باكستان على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 4 يناير 2023 06:56 مساءً - متابعة – نغم حسن ‏‎تلقي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، اتصالاً هاتفياً من دولة شهباز شريف رئيس وزراء جمهورية ‎باكستان الإسلامية. وبحث سموه مع رئيس الوزراء الباكستاني العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.