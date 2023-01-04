نشكركم على متابعتكم خبر رئيس الدولة يستقبل عمار بن حميد والمواطنين في برزة قصر البحر على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 4 يناير 2023 05:49 مساءً - متابعة – نغم حسن

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، أمس الثلاثاء في قصر البحر، سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، وجموع المواطنين الذين حرصوا على السلام عليه خلال البرزة، بحضور سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة.حضر مجلس قصر البحر.. صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي، وسمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين، وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين والمواطنين، وفقاً لـ”صحيفة الخليج”.