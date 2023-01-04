نشكركم على متابعتكم خبر ارتفاع مؤشر سوق أبوظبي وتراجع دبي في تعاملات الصباح على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 4 يناير 2023 01:58 مساءً - متابعة – مظفر إسماعيل

ارتفع مؤشر سوق أبوظبي 0.31% إلى مستوى 102646.16 نقطة في مستهل تداولات اليوم الأربعاء. بينما تراجع مؤشر سوق دبي 0.01% إلى مستوى 3328.04 نقطة.

وقاد سهم “الدار” الارتفاع في سوق أبوظبي بنسبة 0.88%، وصعد “أدنوك للتوزيع” 0.88%. وفي دبي قفز سهم “مصرف عجمان” 2.5%، وصعد سهم “السوق” 2.4%.

وأنهى مؤشر سوق أبوظبي جلسة أمس الثلاثاء، على ارتفاع بنسبة 0.31% إلى مستوى 10264 نقطة. بينما تراجع سوق دبي هامشياً بنسبة 0.06% عند 3328 نقطة.