نشكركم على متابعتكم خبر عبدالله بن زايد يُجري اتصالاً هاتفياً مع نظيره التركي على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 4 يناير 2023 11:54 صباحاً - متابعة – نغم حسن

أجرى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي اتصالاً هاتفياً مع معالي مولود تشاووش أوغلو وزير خارجية تركيا، ناقشا خلاله آخر المستجدات في أفغانستان، واقتحام وزير إسرائيلي لباحة المسجد الأقصى المبارك.

وبحسب “وام”، عبر سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان ومعالي مولود تشاووش أوغلو عن قلقهما بشأن قرار طالبان الأخير بحظر التعليم للنساء والفتيات في أفغانستان، وحظر عمل النساء في المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية.

وأكد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان أن هذا القرار، والقرار بشأن حظر التعليم الثانوي للفتيات ينتهك حقوق الإنسان الأساسية، لافتا إلى أن الدين الإسلامي أولى المرأة اهتماماً كبيراً ومنحها مكانة متميزة، وصان حقوقها.

وأكد سموه على ضرورة ضمان حقوق المرأة وأهمية مشاركة النساء والفتيات بشكل كامل ومتساو في جميع جوانب الحياة.

من جانبه، أعرب معالي تشاووش أوغلو عن تطلعات تركيا في التراجع عن هذا القرار، مشددا على أهمية تنسيق الجهود في هذا الصدد، لا سيما من خلال منظمة التعاون الإسلامي.

وجدد الجانبان – خلال الاتصال – إدانتهما لاقتحام وزير إسرائيلي لباحة المسجد الأقصى المبارك، كما أكدا على أهمية احترام الوضع التاريخي القائم وعدم المساس بسلطة صلاحيات إدارة القدس وتوفير الحماية الكاملة للمسجد الأقصى وضرورة التنسيق ضد هذه الأعمال غير المقبولة، والانتهاكات الخطيرة والإجراءات الاستفزازية.

ودعا الجانبان السلطات الإسرائيلية إلى خفض التصعيد وعدم اتخاذ خطوات تفاقم التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة.

واختتم الوزيران محادثتهما ببحث آفاق التعاون الثنائي.