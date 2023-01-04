نشكركم على متابعتكم خبر عبدالله بن زايد ووزير خارجية لوكسمبرج يبحثان هاتفيا مجالات التعاون المشترك على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 4 يناير 2023 10:52 صباحاً - متابعة – لجين اسماعيل :

بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي خلال اتصال هاتفي مع معالي جان أسيلبورن وزير خارجية لوكسمبورج. علاقات الصداقة والتعاون الثنائي بين البلدين والفرص المتاحة لتعزيزها في عدة مجالات.

وتبادل الجانبان التهنئة بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد واستعرضا آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان خلال الاتصال الهاتفي على العلاقات الثنائية المتميزة. التي تجمع بين دولة الإمارات ولوكسمبرج والحرص المشترك على تعزيز آفاق التعاون وتنويع مساراته بما يخدم الأهداف التنموية في كلا البلدين.

من جانبه أعرب معالي جان أسيلبورن عن تطلع بلاده إلى تعزيز التعاون المشترك مع دولة الإمارات في مختلف القطاعات. مشيدا بالمكانة الرائدة التي تحظى بها الدولة على الصعيدين الإقليمي والدولي.