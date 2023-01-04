نشكركم على متابعتكم خبر توقعات الأرصاد لطقس الإمارات غداً الأربعاء على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 4 يناير 2023 09:56 صباحاً - متابعة _ لمى نصر:

كشف المركز الوطني للأرصاد، توقعات بأن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً بوجه عام وغائماً أحياناً على بعض المناطق الساحلية والشمالية والجزر مع فرصة سقوط أمطار خفيفة، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار شرقاً.

الرياح جنوبية شرقية – شمالية شرقية / 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

الخليج العربي خفيف إلى متوسط الموج يضطرب أحياناً فيما سيحدث المد الأول عند الساعة **:** والمد الثاني عند الساعة 30:01 والجزر الأول عند الساعة 18:35 والجزر الثاني عند الساعة 05:08.

بحر عمان خفيف إلى متوسط الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 21:38 والمد الثاني عند الساعة 07:48 والجزر الاول عند الساعة 14:24 والجزر الثاني عند الساعة 03:11.