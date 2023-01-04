نشكركم على متابعتكم خبر الإمارات تدين أقتحام وزير إسرائيلي المسجد الأقصى على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 4 يناير 2023 07:58 صباحاً - متابعة- بتول ضوا

أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة بشدة اقتحام الوزير الإسرائيلي إيمتار بن غفير باحة المسجد الأقصى المبارك، بحماية من القوات الإسرائيلية.

وبحسب بيان لوزارة الخارجية والتعاون الدولي، نشرته: فقد جددت الوزارة موقف الإمارات الثابت بضرورة توفير الحماية الكاملة للمسجد الأقصى ووقف الانتهاكات الخطيرة والاستفزازية فيه.

كما حثت على احترام دور المملكة الأردنية الهاشمية في رعاية المقدسات والأوقاف، بموجب القانون الدولي والوضع التاريخي القائم. وعدم المساس بسلطة صلاحيات إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى.

ودعت الوزارة السلطات الإسرائيلية إلى خفض التصعيد والكف عن اتخاذ خطوات تفاقم التوتر، وعدم الاستقرار في المنطقة.

وشددت على أهمية دعم كافة الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لدفع عملية السلام في الشرق الأوسط قدماً. وكذلك وضع حد للممارسات غير الشرعية التي تهدد الوصول إلى حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود العام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.