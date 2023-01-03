نشكركم على متابعتكم خبر ارتفاع مؤشر سوق أبوظبي وانخفاض دبي في مستهل تداولات اليوم على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 3 يناير 2023 04:48 مساءً - متابعة – مظفر إسماعيل

ارتفع مؤشر سوق أبوظبي 0.13% إلى مستوى 10245.97 نقطة في مستهل تداولات، الثلاثاء، بينما انخفض مؤشر سوق دبي 0.13% إلى مستوى 3326.96 نقطة.

وصعد سهم “طاقة” في سوق أبوظبي بنسبة 1.7%، و”ملتيبلاي” 1.3%. وارتفع سهم “الإمارات دبي الوطني” في سوق دبي 0.38%، وصعد سهم “سالك” 0.4%.

وفي جلسة أمس الاثنين، ارتفع مؤشر سوق أبوظبي 0.43% إلى مستوى 10232 نقطة بدعم البنوك. فيما قلص سهم “إعمار العقارية” من تراجع مؤشر سوق دبي إلى 0.15% عند مستوى 3330 نقطة.