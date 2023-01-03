نشكركم على متابعتكم خبر تعيين حمد الرميثي مستشاراً للشؤون العسكرية لرئيس الدولة وعيسى المزروعي رئيس أركان القوات المسلحة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 3 يناير 2023 03:50 مساءً - أصدر صاحب السمو الشيخ “محمد بن زايد آل نهيان” رئيس الدولة حفظه الله، اليوم الثلاثاء. مرسوماً اتحادياً بشأن تعيين معالي “حمد محمد ثاني الرميثي” مستشار الشؤون العسكرية لصاحب السمو رئيس الدولة بدرجة وزير.

كما أصدر صاحب السمو مرسوماً اتحادياً بشأن تعيين معالي الفريق الركن مهندس “عيسى سيف محمد المزروعي” رئيس أركان القوات المسلحة بدرجة وزير.

وينشر المرسومان في الجريدة الرسمية، ويعمل بهما اعتباراً من تاريخ صدورهما.