نشكركم على متابعتكم خبر الطقس المتوقع في الإمارات غداً الثلاثاء على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 3 يناير 2023 02:52 مساءً - متابعة _ لمى نصر:

كشف المركز الوطني للأرصاد، توقعاته بأن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً بوجه عام وغائماً أحياناً على بعض المناطق الساحلية الغربية والجزر مع احتمال سقوط أمطار خفيفة، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً شرقاً نهاراً.

وأوضح المركز -في بيانه اليومي – أن حركة الرياح شمالية غربية – شمالية شرقية / 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

ويكون الموج في الخليج العربي متوسطا قد يضطرب أحياناً، ويحدث المد الأول عند الساعة 10:05 و المد الثاني عند الساعة 00:38 والجزر الأول عند الساعة 17:48 والجزر الثاني عند الساعة 04:15.

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً إلى متوسط، يضطرب أحياناً، ويحدث المد الأول عند الساعة 20:59 والمد الثاني عند الساعة 07:08 والجزر الأول عند الساعة 13:45 والجزر الثاني عند الساعة 02:21.