نشكركم على متابعتكم خبر مركز “تريندز” يُعلن خطته الاستراتيجية للعام على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 2 يناير 2023 06:56 مساءً - متابعة – نغم حسن

أعلن مركز تريندز للبحوث والاستشارات عن المعالم الرئيسية لخطة عمله الاستراتيجية للعام 2023، والتي تستهدف عالميته وحضوره الفاعل، والمشاركة في صنع المستقبل ونشر المعرفة القائمة على البحث العلمي الوازن والموضوعي، بما يساعد على تحليل وتقديم رؤى حول قضايا الساعة، في مختلف المجالات.

وبحسب “وام”، جاء ذلك خلال اجتماع للمركز بحضور الدكتور محمد عبدالله العلي الرئيس التنفيذي للمركز، ورؤساء القطاعات ومدراء الإدارات والمستشارين ورؤساء الأقسام، حيث تم استعراض خطة واستراتيجية المركز للعام 2023، والتي تتضمن برامج وبحوث وأنشطة وفعاليات مبتكرة تواكب تطور المركز ورؤيته العالمية، وتسهم بفاعلية في البحوث والدراسات والاستشارات التي ترصد المخاطر والتحديات الدولية المحتملة، وتضع الرؤى والتصورات التي تعين على وضع الحلول وفهم المتغيرات.

وأكد الدكتور محمد عبدالله العلي – خلال الاجتماع – أن المركز، بما يمثله من مشروع فكري متكامل، يسعى إلى تقديم فهم أفضل وتحليل أدق لمختلف القضايا والتطورات العالمية المختلفة، وذلك وفق الضوابط العلمية المتعارف عليها دوليًا لدى أعرق مراكز التفكير والبحث العلمي.

وأضاف أن العمل وفق خطة استراتيجية واضحة قضية أساسية وجوهرية لنجاح أي شركة أو مؤسسة ، مشددًا على دور الكفاءات البشرية المؤهلة التي تشكل العنصر الأول والأساسي في عملية التطوير وتعزيز جودة الإنتاجية.

وأوضح أن المركز، خلال عام 2023، مقبل على تطورات كبيرة تستهدف تمكين الباحثين الشباب المواطنين، وتعزيز الدور المعرفي للمركز برؤى متميزة تواكب العصر.

وتتضمن الخطة الاستراتيجية لتريندز للعام 2023، تعزيز وتمكين الشباب المواطن في مجال البحث العلمي، عبر استراتيجية مستدامة، وإطلاق العديد من المبادرات المبتكرة والفريدة، الهادفة إلى تعزيز قدراتهم وتنمية مواهبهم البحثية، وتعزيز دور “مجلس شباب تريندز”.. إضافة إلى تولي الشباب المواطنين إدارة القطاعات والإدارات المختلفة داخل المركز، حيث أثبتوا قدرات ومواهب كبيرة، وساهموا بفاعلية في النجاحات التي حققها المركز في السنوات الثلاث الماضية.

وفي مجال البحث العلمي، تشير الاستراتيجية إلى تنوع كبير في نتاجات تريندز البحثية والمعرفية، وتسعى لتضيف إلى برامج البحث العلمي الـ 14 مسارات جديدة تؤدي إلى تعزيز الدور الفكري العالمي لـ “تريندز”.

كما تم استحداث إدارة الاستشارات ضمن قطاع البحث العلمي، بهدف توسيع نطاق الخدمات الاستشارية في المجالات المختلفة للمؤسسات والهيئات المحلية والإقليمية والدولية، خاصة في مجالات الاقتصاد وأسواق المال والتنمية الاقتصادية المستدامة، إضافة إلى الذكاء الصناعي والميتافيرس وغيرها من المجالات الحديثة. وتتضمن الموضوعات التوسع في الدراسات الاستشرافية عمومًا مع التركيز على قضايا معينة، منها القارة الأفريقية وآليات عمل النظام الدولي.

وفي قطاع تريندز العالمي “جلوبال” وضعت إدارة تريندز خطة طموحة تتوسع في الندوات والمؤتمرات والحلقات النقاشية والملتقيات العالمية على كافة الصعد، في عدة عواصم عالمية. كما يسعى المركز عبر مكتبه في دبي، وفي جنوب أفريقيا خلال الأشهر المقبلة إلى الوصول إلى قارات العالم ، كما سيعمل القطاع على تعزيز تبادل التجارب والخبرات العالمية من خلال الفعاليات المختصة.وتعزيز العلاقات مع الشركاء الداخليين والخارجيين لضمان تقديم خدمات وفق أفضل المعايير.

أما قسم الاتصال الاستراتيجي فسيوسع شراكاته التي تقترب من 200 شراكة مع مؤسسات بحثية وأكاديمية عالمية ، بما يدعم ويساهم في تعزيز مشاريع وأنشطة المركز البحثية وخدماته الاستشارية وجذب شراكات استراتيجية وعالمية.

وحددت إدارة التوزيع والمعارض أهدافًا للتوسع في المشاركة الفاعلة في مختلف المعارض المحلية والإقليمية والدولية، ولتعزيز التعاون مع مختلف الجهات المشاركة في المعارض للتعريف بالمخرجات البحثية والعلمية للمركز في المحافل الثقافية. كما يعتزم تريندز بناء مزيد من الشراكات العالمية وتوقيع اتفاقيات بحثية واستشارية، والتوزيع بما يخدم نتاج البحث العلمي، من إصدارات وأبحاث تدعم توجهات المركز وتساهم في نشر إصداراته.

وفي مجال الإعلام تم استحداث المكتب الإعلامي للرئيس التنفيذي، لإبراز نشاطات تريندز وفعالياته وإصداراته ، كما تستهدف خطة العمل الإعلامي تطوير منصات المركز ووسائل التواصل الاجتماعي الخاصة به بعد توثيقها، وتعزيز مختبر تريندز الذكي الذي استحدث أخيرًا ويمثل الإدارة الفنية والإخراجية لإعلام مركز تريندز.. إضافة إلى أنه سيتم افتتاح القاعة الكبرى، واستديو تريندز المتكامل الذي يتم إنشاؤه وفق أحدث وسائل التكنولوجيا الرقيمة والذكاء الصناعي.

ويعد مكتب “تريندز – دبي” خطوة أولى ضمن خطة استراتيجية، لافتتاح سلسلة من المكاتب في أهم عواصم صنع القرار العالمية وهو جزء من طموح المركز لترسيخ مكانته بين أبرز مراكز الفكر العالمية.

وتشمل استراتيجية المكتب للعام 2023 التركيز على بناء الشراكات مع الجهات المحلية والإقليمية والدولية في دبي ومختلف مدن الدولة إضافة إلى المنطقة والعالم ، وإطلاق برنامج بحثي لعام 2023 مستلهم من أهداف وخطط مركز تريندز، يركز على البحوث المستمدة من إدارة الباروميتر العالمي والمعنية بتنفيذ وإجراء استطلاعات الرأي الميدانية والإلكترونية، لقياس الرأي العام في مختلف القضايا السياسية والاقتصادية عبر تنفيذ أكثر من 10 استطلاعات سنويًا، كما تقدم الإدارة خدماتها للجهات الحكومية والخاصة في مجال استطلاعات الرأي محليًا وإقليميًا وعالمياً.

وتشمل استراتيجية قطاع الباروميتر العالمي لتريندز للعام 2023 توسيع دائرة استطلاعات الرأي العام؛ حيث يطور القطاع ويوسعه، تلبية لمتطلبات المؤسسات الوطنية والإقليمية والعالمية، خاصة في مجالات قياسات الرضى إضافة إلى الموضوعات التي تلبي طلبات الجهات المعنية.

أما الخطة الاستراتيجية لقطاع التدريب والتطوير، فقد تم استحداث برامج جديدة نظرًا للطلبات المتزايدة من الجهات والمؤسسات وسعيًا لتوظيف الشراكات الفاعلة مع العديد من الجهات في هذا المجال. وتشمل البرامج الجديدة، التي تتم بالتنسيق مع الجامعات والمؤسسات المحلية والإقليمية والعالمية، موضوعات وتخصصات جديدة وبأساليب مبتكرة متطورة، تستخدم أحدث أنواع التكنولوجيا والطرق والخطط وتتصل بالمجال البحثي، والتدريب الإعلامي، والتدريب الإداري، والتدريب التخصصي، والتدريب حسب الطلب.

وفي المجال الإداري، فقد وضعت الخطة الاستراتيجية لقطاع الموار البشرية ، المواطن نصب عينيه، من خلال زيادة التوطين والمشاركة في البرامج التي تتصل به، وتعزيز دور الباحثين والإداريين، واستحداث إدارات ودمج أقسام، بما يحقق الأهداف العليا لتريندز وسعيه إلى الحصول على تصنيف الفئة الأولى للشركة في وزارة الموارد البشرية والتوطين، إضافة إلى تطوير الهيكل التنظيمي للمركز وتحديثه بما يناسب الأهداف المرجوة والمحددة، ورفع الأداء وتحسين بيئة العمل وسعادة الموظفين، وتطبيق سياسات الحوكمة، وتقارير الأداء بشكل دوري، بما يؤكد الطابع المؤسسي لمركز تريندز ويمكنه من المضي في تحقيق أهدافه بخطى واثقة وعلمية.