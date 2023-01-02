مركز أبوظبي للصحة العامة يطلق أول مختبر مرجعي متنقل

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بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 2 يناير 2023 05:56 مساءً - متابعة – مظفر إسماعيل

أطلق مركز أبوظبي للصحة العامة المختبر المرجعي المتنقل من المستوى الثالث للسلامة البيولوجية (BSL-3). أول مختبر من نوعه في أبوظبي يتم تجهيزه للتعامل مع مسببات الأمراض عالية الخطورة.

وقال سعادة “مطر النعيمي”، المدير العام لمركز أبوظبي للصحة العامة: “في ظل توجيهات القيادة الرشيدة التي وضعت صحة وسلامة أفراد المجتمع على رأس قائمة الأولويات. نمضي منذ إنشاء المركز خلال عام 2019 بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، في تعزيز مكانة الإمارة كوجهة رائدة للصحة العامة على مستوى المنطقة والعالم أجمع”.

وأضاف أن “إطلاق المختبر المرجعي المتنقل من المستوى الثالث للسلامة البيولوجية علامة فارقة تدفع المركز للسير قدما في عملية التطوير والتقدم. وتعزيز استعدادات أبوظبي للاستجابة والسيطرة والتقصي للأمراض المعدية وتحقيق رؤية المركز نحو مجتمع يتمتع بالصحة والسلامة”.

وسيتوفر المختبر المرجعي المتنقل من المستوى الثالث للسلامة البيولوجية ضمن أربعة مواقع في إمارة أبوظبي. وتشمل مدينة الشيخ خليفة الطبية ومستشفى الرحبة ومستشفى توام ومستشفى مدينة زايد.

وقامت الشركة المصنعة للمختبر بالتعاون مع مركز السيطرة على الأمراض بإجراء تدريب مكثف لجميع الفنيين الذين سيعملون داخل المختبر. وسيتعاملون مع مسببات الأمراض ذات الخطورة العالية، بالإضافة إلى التدريب على السلامة في الموقع لضمان العمل بأمان داخل المختبر.

كما سيقوم فريق السلامة البيولوجية والجودة في مدينة الشيخ خليفة الطبية بالإشراف على نواحي السلامة البيولوجية والجودة، وفق “وام”.

الجدير بالذكر بأن المختبر المرجعي الوطني للأمراض المعدية في أبوظبي (RLID-AD) سيقوم بتفعيل المختبر المتنقل الجديد. خلال تفشي الأمراض والجائحات لزيادة قدرات الفحص والتشخيص الحالية للأمراض المعدية.