تضاعف العدادات الذكية لكهرباء دبي أكثر من 10 مرات خلال 7 سنوات

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بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 2 يناير 2023 02:52 مساءً - متابعة – مظفر إسماعيل

تضاعف عدد العدادات الذكية للكهرباء والمياه في دبي، من 200 ألف عداد في المرحلة الأولى التي انتهت في يناير 2016. إلى مليونين و100 ألف عداد حالياً.

وأكدت هيئة كهرباء ومياه دبي أن سكان دبي يستفيدون من 2.1 مليون عداد ذكي. وذلك ضمن جهود الهيئة في تطوير بنية تحتية ذكية ومتطورة وفق أعلى المعايير العالمية.

وقال معالي “سعيد محمد الطاير”، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: “بتوجيهات القيادة الرشيدة، نعمل على توفير بنية تحتية متطورة لإدارة المرافق والخدمات عبر أنظمة ذكية ومترابطة. تعتمد على تقنيات الثورة الصناعية الرابعة مثل الذكاء الاصطناعي، والطائرات الروبوتية، وتقنية البلوك تشين، وإنترنت الأشياء وغيرها”.

وأضاف: “توفر العدادات الذكية العديد من المزايا للمتعاملين للتحكم في استهلاكهم بشكل استباقي ورقمي دون الرجوع إلى الهيئة. إضافة إلى الإسهام في تحويل دبي للمدينة الأذكى والأكثر سعادة في العالم”.