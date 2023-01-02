نشكركم على متابعتكم خبر ارتفاع سوقي أبوظبي ودبي في أولى جلسات العام الجديد على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 2 يناير 2023 12:56 مساءً - متابعة – مظفر إسماعيل

ارتفع مؤشر سوق أبوظبي 0.2% إلى مستوى 10208.95 نقطة في مستهل تداولات اليوم الاثنين، أولى جلسات عام 2023. وصعد مؤشر سوق دبي 0.05% إلى مستوى 3337.95 نقطة.

وقاد سهم “أدنوك للتوزيع” الارتفاع في سوق أبوظبي بنسبة 0.23%، وصعد “موانئ أبوظبي” 1.4%. بينما ارتفع في سوق دبي سهم “سالك” 0.4%، و”السوق” 0.66%.

وقفز مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية في العام 2022، بنسبة 20.3% إلى مستوى 10188.57 نقطة. ومؤشر سوق دبي 4.4% عند مستوى 3336.07 نقطة.