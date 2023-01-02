نشكركم على متابعتكم خبر توقعات الأرصاد لطقس الإمارات غداً الاثنين على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 2 يناير 2023 10:52 صباحاً - متابعة _ لمى نصر:

كشف المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً بوجه عام وغائماً أحياناً خاصةً على المناطق الساحلية والجزر غرباً، ورطباً ليلاً وصباح الثلاثاء على بعض المناطق الداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار.

الرياح: شمالية شرقية – شمالية غربية / 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

الخليج العربي: متوسط – مضطرب فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 09:19 و المد الثاني عند الساعة 23:23 الجزر الأول عند الساعة 16:45 والجزر الثاني عند الساعة 03:17.

بحر عمان: خفيف – متوسط فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 20:07 والمد الثاني عند الساعة 06:22 الجزر الاول عند الساعة 13:02 والجزرالثاني عند الساعة 01:18.