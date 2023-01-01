نشكركم على متابعتكم خبر شرطة أبوظبي تدعو السائقين للوقوف عند فتح ذراع قف للحافلات المدرسية على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 1 يناير 2023 05:52 مساءً - متابعة – مظفر إسماعيل

أكدت شرطة أبوظبي على سائقي المركبات، ضرورة الالتزام بالوقوف الكامل عند فتح ذراع “قف” الجانبية للحافلات المدرسية في كلا الاتجاهين. بمسافة لا تقل عن خمسة أمتار، لضمان عبور الطلبة بسلامة وأمان.

وأوضحت عبر التوعية المرورية الرقمية، أنه سيتم تطبيق غرامة قدرها 1000 درهم، و 10 نقاط مرورية، في حالة عدم توقف السائقين، عند مشاهدة إشارة “قف”، الخاصة بحافلات نقل طلبة المدارس.

وأشارت إلى فرض غرامة قدرها 500 درهم، و 6 نقاط مرورية، عند عدم التزام سائق الحافلة بفتح اشارة “قف”.