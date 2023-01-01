نشكركم على متابعتكم خبر رئيس الدولة ونائبه يهنئان ملوك ورؤساء وأمراء الدول بالعام الجديد على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 1 يناير 2023 01:54 مساءً - بعث صاحب السمو الشيخ “محمد بن زايد آل نهيان” رئيس الدولة حفظه الله، برقيات تهنئة بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد 2023. إلى أصحاب الجلالة والفخامة والسمو ملوك ورؤساء وأمراء الدول.

وتمنى سموه لهم موفور الصحة والعافية، ولشعوبهم الخير والازدهار، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية “وام”.

كما بعث صاحب السمو الشيخ “محمد بن راشد آل مكتوم” نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله. برقيات تهنئة مماثلة بهذه المناسبة إلى أصحاب الجلالة والفخامة والسمو ملوك ورؤساء وأمراء الدول ورؤساء الوزراء.