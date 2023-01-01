نشكركم على متابعتكم خبر حمدان بن محمد شاكراً موظفي حكومة دبي: أنتم من ساهمتم في جعل دبي نموذجاً عربياً وعالمياً على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 1 يناير 2023 11:54 صباحاً - متابعة – نغم حسن

شكر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي موظفي حكومة دبي على إخلاصهم وتفانيهم وعطائهم.

وقال سموه في الرسالة التي وجهها للموظفين:

“إخواني وأخواتي.. فريق عمل حكومة دبي،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

عام سعيد علينا جميعاً بإذن الله، نستكمل فيه معاً بناء ما حققته دبي في العام الماضي من إنجازات أسّس نهجها سيدي ومعلمي وقائدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، لمدينة لا تكتفي بتصميم المستقبل.. بل تصنعه.

فريقي المتميز، أنتم من ساهمتم في جعل دبي نموذجاً عربياً وعالمياً في الإدارة وتصميم توجهات المستقبل، فشكراً لإخلاصكم وتفانيكم، وشكراً لعطائكم.

أمامنا فرص كثيرة، وطموحاتنا دائماً كبيرة، ونعمل على إنجازها معاً، فغايتنا الأسمى الاستمرار وبروح الفريق الواحد في تحقيق الأثر الإيجابي في حياة كل فرد في مجتمع دبي.

كل عام وأنتم ومن تحبون بخير وصحة وسلامة.

أخوكم،

حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم”.