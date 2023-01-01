نشكركم على متابعتكم خبر رأس الخيمة تسجل رقمين قياسيين سهرة رأس السنة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 1 يناير 2023 10:56 صباحاً - متابعة – مظفر إسماعيل

حطمت إمارة رأس الخيمة رقمين قياسيين ضمن موسوعة “غينيس” للأرقام القياسية، حيث استقبلت العام الجديد بعرض مبهر للألعاب النارية على مدار 12 دقيقة متواصلة.

ونجحت رأس الخيمة بتعزيز رقمها القياسي السابق في موسوعة “غينيس” عن فئة “أكبر عدد من الطائرات بدون طيار المستخدمة لإطلاق الألعاب النارية في وقت واحد”. من خلال 671 طائرة بدون طيار. إضافة إلى تسجيل رقم قياسي جديد عن فئة “أكبر جملة تم تشكيلها في السماء بواسطة الطائرات بدون طيار”. تم إنشاؤها باستخدام 673 طائرة بدون طيار.

وحظي العرض بمتابعة الزوار من جميع أنحاء العالم وفق “وام”، واشتمل على تقنيات مذهلة بما في ذلك تشكيلات نفذتها الطائرات بدون طيار. وأضواء النانو وتنسيقات متناغمة من الألوان والأشكال تتحرك على إيقاعات الموسيقى الإلكترونية.

وامتد العرض على مسافة تزيد عن 4,7 كيلومترات وبارتفاع 1100 متر، محطماً بذلك الرقم القياسي السابق البالغ 458 طائرة بدون طيار.

وكانت ذروة العرض مع وصول الطائرات لأعلى نقطة على الإطلاق لإرسال أمنيات سعيدة للعام الجديد (Happy New Year 2023) . ومن ثم الانتقال بسلاسة لتشكل شعار إمارة رأس الخيمة الشهير RAKashida . والذي يعكس توجهات ورؤى الإمارة كوجهة سياحية عالمية.

وتسنى لآلاف الضيوف الذين اختاروا الإقامة في فنادق جزيرة المرجان والحمرا مشاهدة عرض الألعاب النارية المدهش. بينما تابع آلاف آخرون الاحتفالات مباشرة عبر الموقع الإلكتروني raknye.com.

وشهدت الاحتفالات حضور ما يزيد على 30000 زائر إلى الإمارة، في حين شهدت فنادق الإمارة إشغالاً كاملاً، مما يجعله العرض الأكثر زيارة حتى الآن.