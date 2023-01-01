نشكركم على متابعتكم خبر رئيس الدولة ونائبه يُعزيان بابا الفاتيكان بوفاة بنديكتوس السادس عشر على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 1 يناير 2023 09:56 صباحاً - متابعة – نغم حسن بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” برقية تعزية إلى البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، في وفاة بابا الفاتيكان السابق بنديكتوس السادس عشر. كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” برقية تعزية مماثلة إلى البابا فرنسيس بابا الفاتيكان.