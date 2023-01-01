نشكركم على متابعتكم خبر عبدالله بن زايد يُهنئ إيلي كوهين بمناسبة تعيينه وزيراً لخارجية إسرائيل على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 1 يناير 2023 09:56 صباحاً - متابعة – نغم حسن

هنأ سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي معالي إيلي كوهين بمناسبة تعيينه وزيرا للخارجية في دولة إسرائيل.

وبحسب “وام”، أعرب سموه خلال اتصال هاتفي عن تمنياته لمعاليه التوفيق والنجاح في مهامه الجديدة.

كما أعرب سموه عن تطلعه إلى العمل مع معاليه من أجل تعزيز العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات ودولة إسرائيل التي حققت العديد من الإنجازات للبلدين خلال العامين الماضيين.