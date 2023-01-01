نشكركم على متابعتكم خبر الإمارات تُدين بشدة الهجوم الإرهابي على نقطة تفتيش للأمن المصري في الإسماعيلية على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 1 يناير 2023 08:56 صباحاً - متابعة – نغم حسن

دانت دولة الإمارات بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف نقطة تفتيش للأمن المصري في الإسماعيلية، وأسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

وبحسب “وام”، أعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي عن دعم وتأييد دولة الإمارات الكاملين لكافة الإجراءات التي تتخذها الحكومة المصرية لحماية سيادتها وأمنها، ولمواجهة الإرهاب، مؤكدةً أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية.

كما أعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها لجمهورية مصر العربية وشعبها الشقيق ولأهالي وذوي ضحايا هذه الجريمة النكراء، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.