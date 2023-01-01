نشكركم على متابعتكم خبر الطقس المتوقع في الإمارات غداً الأحد على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 1 يناير 2023 08:56 صباحاً - متابعة _ لمى نصر:

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً بوجه عام، ورطباً ليلاً وصباح الاثنين مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً.

والرياح: شمالية شرقية – شمالية غربية / 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

والخليج العربي: متوسط – مضطرب فيما يحدث المد الأول عند الساعة 08:32 والثاني الساعة 21:03، والجزر الأول عند الساعة 15:18 والثاني الساعة 02:20.

وبحر عمان: خفيف فيما يحدث المد الأول عند الساعة 18:58 والثاني الساعة 05:30، والجزر الأول عند الساعة 12:10 والثاني الساعة 00:00.