نشكركم على متابعتكم خبر محمد بن راشد: ماذا يمكن لدولة أن تنجز خلال 365 يوماً؟ على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 1 يناير 2023 08:56 صباحاً - متابعة _ لمى نصر:

شارك صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على حساب سموه في “إنستغرام”، فيديو انطلق بسؤال مفاده ماذا يمكن لدولة أن تنجزه خلال 365 يوماً؟

لتأتي الإجابة على شكل تعداد لمنجزات الإمارات في العام 2022، التي استطاعت أن تكسر المستحيل في كل أمر تتصدى له، تحت ظل قيادتها التي لا تعرف المستحيل.

– الإمارات التي جعلت المستحيل تحدياً وهدفاً لكسره..

نجحت في استضافة العالم أجمع بعد أن كان ذلك مستحيلاً في ظل جائحة كبلت العالم مدة عامين، عبر “إكسبو 2020 دبي”، الذي شهد نجاحاً منقطع النظير.

– المستحيل أن تتحدى قواعد الهندسة لتبني أيقونة معمارية.. كسرته الإمارات لتهدي العالم “متحف المستقبل”، الذي نال لقب أجمل مبنى في العالم بجدارة.

– المستحيل أن يرتفع حجم التجارة العالمية في ظل التراجع العالمي.. جعلته الإمارات واقعاً بتحقيقها نمواً في تجارتها غير النفطية بنسبة 19%، لتصل إلى 1.6 تريليون درهم.

– المستحيل أن تصل دولة حديثة إلى القمر.. حولته الإمارات لواقع بإطلاقها أول مشرع عربي وإقليمي لاستكشاف القمر.

– المستحيل أن تستقبل دولة ملايين السياح بعد جائحة عالمية.. كسرته الإمارات باستقبالها 22 مليون سائح بعد انتهاء جائحة “كوفيد19”.

– المستحيل أن تتصدر دولة عمرها 50 عاماً المؤشرات التنموية العالمية.. الإمارات رسخت ذلك واقعاً بتصدرها 171 مؤشراً تنموياً عالمياً.

– المستحيل أن تفتح جميع دول العالم لك أبوابها دون تأشيرة.. الإمارات حققت ذلك بتصدرها التصنيف العالمي لأقوى جواز سفر بدخول 180 دولة دون الحاجة لتأشيرة.

– المستحيل أن تجمع مليار وجبة لفقراء العالم.. الإمارات فعلت ذلك خلال شهر واحد فقط.

– المستحيل أن تشجع ملايين الطلاب العرب على القراءة.. الإمارات فعلت ذلك عبر أكبر تحدٍ عالمي للقراءة “تحدي القراءة العربي”، الذي جمع 22 مليون طالب.

– المستحيل أن تكون دولة نفطية أكبر مستثمر في الطاقة النظيفة.. الإمارات فعلت ذلك بتوقيعها اتفاقاً بـ100 مليار دولار للاستثمار في الطاقة النظيفة.

– المستحيل أن تقود دولة نفطية أكبر حوار عالمي حول تغير المناخ.. الإمارات تستضيف قمة “COP 28” بحضور 140 رئيس دولة وحكومة.

– المستحيل أن تكون واحة أمن واستقرار في منطقة تموج بالاضطرابات.. الإمارات حققت ذلك بتصدرها مؤشر الأمن والتجول ليلاً بأمان.

ليختتم الفيديو بعبارة تلخص الحال: “هذه هي الإمارات في 2022.. قيادة لا تعرف المستحيل، ودولة تصنع المستقبل ولا تنتظره”.