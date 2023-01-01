نشكركم على متابعتكم خبر محمد بن راشد يُهنئ العالم أجمع بالعام الجديد على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 1 يناير 2023 08:56 صباحاً - متابعة – نغم حسن

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، شعب الإمارات والشعوب العربية والإسلامية وجميع شعوب العالم بالعام الجديد.

وقال سموه: “عام مضى لم تتوقف دولة ‎الإمارات فيه يوماً واحداً عن العمل … وعام قادم نعد ‎العالم فيه بشيء أجمل .. كل عام وبلادنا وشعبنا بخير .. كل عام والشعوب العربية والإسلامية وجميع شعوب العالم بخير وسعادة وتقدم … 2023 عام خير وسلام بإذن الله على الجميع”.