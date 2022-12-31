نشكركم على متابعتكم خبر دبي.. أسماء الشوارع ومواعيد إغلاقها لتسهيل الوصول لفعاليات احتفال رأس السنة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 31 ديسمبر 2022 06:56 مساءً - متابعة – نغم حسن

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن إغلاقات في عدد من الشوارع ابتداءً من الساعة 4 من مساء اليوم وحتى الانتهاء من فعاليات الاحتفال برأس السنة الميلادية ، وذلك للسماح لأكبر عدد من افراد الجمهور الوصول إلى مناطق فعاليات الاحتفال بسهولة وسرعة وسلامة.

وفيما يلي أسماء الشوارع ومواعيد إغلاقها بحسب “الإمارت اليوم”:

– شارع بوليفارد محمد بن راشد ابتداء من الساعة 4 مساءً بعد امتلاء المواقف وضرورة التواجد للذين لديهم حجوزات قبل الساعة 4.

– شارع المركز المالي السفلي ابتداءً من الساعة 4 مساءاً.

– شارع الصكوك الساعة 8 مساءً.

– شارع الأصايل من شارع عود ميثاء باتجاه منطقة برج خليفة الساعة 4:00 مساءً، ليتم استخدامه كمسار لمركبات الطوارئ ولتخزين الحافلات.

– شارع المستقبل في الجزء الواقع بين شارع زعبيل الثاني وشارع الميدان، تدريجياً ابتداءً من الساعة 4 مساءً ويستمر الإغلاق حتى نهاية الفعالية.