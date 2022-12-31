نشكركم على متابعتكم خبر حاكم رأس الخيمة يشيد بإنجازات الإمارة خلال 2022 على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 31 ديسمبر 2022 05:52 مساءً - متابعة – مظفر إسماعيل

أشاد صاحب السمو الشيخ “سعود بن صقر القاسمي” عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة بالإنجازات التي حققتها رأس الخيمة خلال العام 2022 في مختلف القطاعات.

وأكد صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، أهمية مواصلة العمل لتحقيق مزيد من النجاحات في العام الجديد.

وقال سموه في حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام: “حققنا في 2022 إنجازات نوعية في مختلف قطاعاتنا الحيوية بفضل خطتنا الاستراتيجية الطموحة، وروح الفريق الواحد التي تدفع مؤسساتنا نحو مزيدٍ من التناغم والتكامل في الأداء، وتفاني أبناء رأس الخيمة، وجميع المقيمين على أرضها”.

وأضاف: “نتطلع لتحقيق المزيد من النجاحات في العام الجديد ملتزمين بالعزيمة والإصرار لخدمة مجتمعنا، وصناعة المستقبل المشرق لأجيالنا”.