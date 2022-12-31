نشكركم على متابعتكم خبر الإمارات تشهد قفزة كبيرة في استثمارات قطاع الأدوية على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 31 ديسمبر 2022 01:00 مساءً - متابعة – مظفر إسماعيل

شهدت صناعة الأدوية في الإمارات قفزة نوعية مع نهاية العام الماضي، حيث وصل عدد مصانع الأدوية إلى 24 مصنعاً. بنسبة ارتفاع بلغت 100 % مقارنة مع عام 2012.

وارتفع عدد الأصناف التي تنتجها المصانع بالنسبة نفسها تقريباً، حيث وصل عدد الأصناف إلى 1715 صنفاً تشمل أدوية الأمراض المزمنة كافة وغيرها.

ووصلت صادرات بعض الشركات التي تعمل في الدولة إلى الدول الأفريقية والأوروبية إلى نحو 90% من منتجاتها، وفق “وام”.

وتشهد الدولة تنوعاً في أصناف الأدوية المصنعة محلياً، ومنها على سبيل المثال أدوية السكري وأمراض القلب والضغط والشرايين والمضادات الحيوية. وأدوية أمراض الجهاز الهضمي وعلاجات الاكتئاب والإنسولين وغيرها الكثير، ويتم تصنيع لقاح كوفيد محلياً بالتعاون مع مصنع “سينوفارم”، وشركة G42.

كما يتم تصنيع جهاز فحص كوفيد في الدولة، بالإضافة إلى صناعة الأدوية العشبية وعدد من الأدوية المبتكرة بالشراكة مع شركات الأدوية العالمية. حيث تخطى عدد المنتجات المبتكرة المصنعة في الدولة 150 منتجاً.